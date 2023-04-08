مطران البحيرة يدشن كنيسة جديدة بوادي النطرون

دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون التابعة للإيبارشية.

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه أصحاب النيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة وتوابعها، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر واوسيم وتوابعها، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والثلاث آباء مقارات ، والمذبح البحري على اسم الشهيد ابسخيرون القليني، والقبلي على اسم الشهيد مار مينا والبابا كيرلس السادس، إلى جانب شرقية الهيكل (حضن الآب) (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) وأيقونات الكنيسة (وأواني الخدمة والمعمودية).

وتحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زي بعيد القيامة المجيد في الواحدة والنصف من ظهر السبت المقبل الخامس عشر من أبريل الجاري، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يشارك في الصلاة الدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل، والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع.

يحضر الصلاة عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والدبلوماسين ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والإعلاميين والشخصيات العامة، كما يتم نقل الصلاة عبر القنوات الفضائية المصرية.

وأعلن دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون اعتذاره عن استقبال أية زيارات سواء الرحلات او الأفراد او راغبي قضاء فترة خلوة روحية، وكذلك أسر الآباء الرهبان، وذلك اعتبارا من يوم اثنين البصخة الموافق 10 أبريل الجاري، وطوال أسبوع الآلام.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير الأنبا بيشوي برئاسة نيافة الأنبا أغابيوس رئيس الدير أن القرار مستمر حتى انتهاء قداس عيد القيامة المجيد، على أن تفتح أبواب الدير صباح يوم عيد القيامة الموافق 16 أبريل المقبل، وأنه لن تقبل اي استثناءات بخصوص هذه القرارات.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بعيد البشارة المجيد والذي يوافق الـ29 من برمهات، بالتزامن مع جمعة ختام الصوم، حيث أقيمت الصلوات والقداسات في مختلف الكنائس على مستوي الكرازة في مصر والخارج.