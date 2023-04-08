محمد بركات: فيوتشر يمتلك الطموح للفوز بالدوري

أشاد محمد بركات بالفوز الذي حققه فريق فيوتشر على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في ختام الجولة 23 للدوري الممتاز.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فيوتشر بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية أصبح تركيزه بالكامل على الدوري الممتاز.



وأضاف:" فيوتشر يضم لاعبين مميزين ولم يحالفه التوفيق في استكمال مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية ولكن الفريق تم تكوينه بشكل رائع ولديه طموح للمنافسة في الدوري بدليل احتلاله المركز الثاني".



وأشار إلى أن الهزيمة لا تقلل من الاتحاد السكندري الذي يملك بالفعل جهاز فني مميز بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش بجانب العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات ورئيس النادي محمد مصيلحي الذي لا يبخل على الفريق بأي مجهود.