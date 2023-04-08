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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس
طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

بطاطس باللحمة المفرومة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة .

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مقادير طاطس باللحمة المفرومة 


٢كيلو بطاطس مقورة
زيت للقلي
(الحشوة)
ربع كيلو لحمة مفرومة
3بصل مفروم
حزمة بقدونس مفروم
نصف لتر عصير طماطم
2ملعقة كبيرة صلصة
مكعب زبدة
ملعقة كبيرة بهارات لحمة
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
(الصوص)
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
لتر عصير طماطم
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة 


نقور البطاطس ثم نحمرها في زيت ثم نحشيها بالحشوة ثم في بايركس نضع الصوص ثم نرص البطاطس المحشية وندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الحشوة)
في ووك على النار نضع الزبدة ثم نضع البصل واللحمة المفرومة ونقلب جيداً ثم نضيف عصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها والبقدونس ونقلب ونتركها حتى تمام النضج
(لعمل الصوص)
في حلة على النار نضع قطعة زبدة ثم نضع الثوم ونشوحه ثم نضيف عصير الطماطم والسكر والتوابل كلها ونقلب جيداً ونترك الصوص حتى يغلي

بطاطس باللحمة المفرومة طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة مقادير طاطس باللحمة المفرومة طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة الشيف محمد حامد

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