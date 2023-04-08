طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

بطاطس باللحمة المفرومة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة .



مقادير طاطس باللحمة المفرومة



٢كيلو بطاطس مقورة

زيت للقلي

(الحشوة)

ربع كيلو لحمة مفرومة

3بصل مفروم

حزمة بقدونس مفروم

نصف لتر عصير طماطم

2ملعقة كبيرة صلصة

مكعب زبدة

ملعقة كبيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

(الصوص)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

لتر عصير طماطم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة



نقور البطاطس ثم نحمرها في زيت ثم نحشيها بالحشوة ثم في بايركس نضع الصوص ثم نرص البطاطس المحشية وندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الحشوة)

في ووك على النار نضع الزبدة ثم نضع البصل واللحمة المفرومة ونقلب جيداً ثم نضيف عصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها والبقدونس ونقلب ونتركها حتى تمام النضج

(لعمل الصوص)

في حلة على النار نضع قطعة زبدة ثم نضع الثوم ونشوحه ثم نضيف عصير الطماطم والسكر والتوابل كلها ونقلب جيداً ونترك الصوص حتى يغلي