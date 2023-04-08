دراسة: الصيام مفيد لصحة الدماغ وللوقاية من الاضطرابات.. شاهد

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن دراسة أجريت على الفئران عام 2021 وجدت أن بعض الأنماط الجينية كانت مسؤولة أن تعيش الفئران لفترة أطول عند تقييد فترات إطعامها بمواعيد محددة ودراسة أخرى لعام 2019 وجدت أن التوقف عن الطعام لمده تتراوح بين 12 لـ16 ساعة، يمكن أن يزيد من إفراز هرمون الجريلين وهو المسؤول عن إحساسنا بالجوع والذي بدوره يحفز تكوين خلايا دماغية جديدة .

وأفاد التقرير أن الصيام أيضا مسؤول عن الإدراك والمزاج العام و يمكن ايضا أن يبطئ التدهور في وظائف المخ ويقي من مرضي الزهايمر كما ان التوقف عن الطعام لفترات محددة يمكن أن يقلل من مستويات القلق واحتمالات الاصابة بعدم من الاضطرابات العصبيه وفقا لدراسة نشرت عام 2013 حيث اظهرت ثلاثة أطفال مصابين بالصرع خضعوا للصيام المتقطع وحدث تحسنا في السيطرة على النوبات بفعل الصيام .