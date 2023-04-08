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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتولى إدارة جيش وشرطة إسرائيل | تفاصيل

نتنياهو يتولى إدارة
نتنياهو يتولى إدارة جيش وشرطة إسرائيل

في أعقاب سلسلة العمليات في فترة ما بعد الظهر والمساء في تل أبيب، أصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ‬تعليمات “لشرطة إسرائيل” بتعبئة جميع سرايا حرس الحدود في الاحتياط وكذلك جيش العدو الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة العمليات الأخيرة.

‏وطلب نتنياهو الذي يعيش أضعف فترات حياته السياسية من “المستوطنين إطاعة تعليمات الأجهزة الأمنية”.

كما يبدو أن بن أنه تعرض أمس لتوبيخ شديد من السياسيين الذين حضروا جلسة “الكابينت”، وكذلك هجوم من قوى المعارضة السياسية، ويبدو أن حاخامه هذه المرة طلب منه التزام عطلة السبت، لذلك نتنياهو الآن هو من أصدر التعليمات للشرطة والجيش الذي هو الآخر يعيش فترة إقالة لوزيره “جالانت”.

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