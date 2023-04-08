فريق فني سعودي يصل إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارات

وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثلات المملكة العربية السعودية في إيران إلى العاصمة طهران، وذلك من أجل إعادة افتتاح السفارة في طهران والقنصلية في مشهد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، يأتي ذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين بتاريخ 6 أبريل الجاري.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.