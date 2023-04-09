بداية مبشرة.. حصاد أول محصول فراولة في حضن الجبل بطور سيناء

كانت بداية مبشرة بالخير لأول محصول فراولة في حضن صحراء وجبال طور سيناء الذي بدات ثماره طبيعية " اورجانيك" التي زينت الصحراء باللون الاحمر وانتشرت رائحة الفراولة في وادي طور سيناء .

رصد موقع " صدي البلد " الاخباري علي بعد ٥٠ كيلو من طور سيناء في منطقة سهل القاع في حضن الجبل عملية جني أول محصول فراولة ليطرح طازج كل صباح في اسواق و شوادر طور سيناء .

وقال المهندس اشرف الدرش صاحب مزرعة الفراولة إن زراعة الفراولة كانت مغامرة ولكنها نجحت و اثمرت محصول جيد من الفراولة الطبيعية " الاورجانيك مشيرا إنه يسوق انتاجه في شرم الشيخ وطور سيناء مشيرا إلي إن المحصول القادم سوف يزرع مساحة اكبر للتصدير .

واضاف الدرش إنه بدا زراعة محصول الفراولة في اكتوبر الماضي وخلال شهرين بدا جمع الحصول يوميا من الفراولة وتسويقه في طور سيناء وشرم الشيخ مشيرا إلي إن الإنتاج مستمر حتي شهر مايو .

وأضاف اسماعيل ابو غانم إن ما يميز الفراولة في طور سيناء رغم انها تجربة لاول مرة انها طبيعية وحجم كبير بدون استخدام كيماويات مشيرا إلي إنه بدا الزراعة في شهر نوفمبر وبدا الجمع في اول مارس ليستمر الإنتاج حتي مايو القادم .

وأشار عبد الله المزيني أحد المزارعين الفراولة إن الفراولة تجمع طازجه يوميا لأهالي طور سيناء وتباع للمواطنين في السوق الحضري وسعر الكيلو ١٥ جنيه مشيرا إلي أن مزارع طور سيناء سوف تغطي احتياجات اهالي طور سيناء من الفراولة .

ومن جانبه اكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن مديرية الزراعة تدعم المزارعين في تجاربهم والمحاصيل التي يقوموا بزراعتها بالارشاد الزراعي وتوفير كافة الإمكانيات لدعم المزارعين واضاف شطا ان ارض طور سيناء ارض بكر و خصبة وصالحة لكل انواع الخضراوات والفاكهة والمحاصيل .

محصول الفراولة

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