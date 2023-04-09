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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ابنة سيد مكاوي: لا أحد يستطيع تقديم "المسحراتي" بنفس قوته

أميرة أبنه الراحل
أميرة أبنه الراحل سيد مكاوي

قالت  أميرة ابنة الراحل "سيد مكاوي" إن" المسحراتي" كان برنامج إذاعى تقدمه الإذاعة، وكان من المفترض تقدم حلقات يقدمها “ملحن ما مع مؤلف ما” إلا أن أتي الدور على سيد مكاوي مع صلاح جاهين.


وأضافت "أميرة" خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" أن المسحراتي قدم بهذا الشكل، لان سيد مكاوي كان مختلفا عن باقي الملحنين فهو قد المسحراتي الحقيقى الموجود فى شوارع مصر"راجل بطبلة" وأشتغل بطبلة المسحراتي، فهي حققت نجاحا كبيرا، لانها مختلفة فى دورها ذي  قبلها.


وأكدت أبنه الراحل "مكاوي" أنه لا احد يستطيع تقليد "المسحراتي"، موكدة أن العمل الناجح ليس له منافسين بنفس قوة النجاح.


وأشارت إلى ان المسحراتى له الطابع الرمضاني، وأن الحلقات المكتوبة من الأستاذ فؤاد حداد عن المسحراتي، فانها توقظ ضمير الأمة ويوقظ عقلية الجمهور قبل إيقاظهم للطعام، وأن "الكلام" هو البطل فى المسحراتي الذى قام عليه "مكاوي مع فؤاد حداد وفى الرباعيات مع صلاح جاهين".

 


 

سيد مكاوي المسحراتي صلاح جاهين راجل بطبلة فؤاد حداد

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