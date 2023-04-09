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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغيير جو الحلقة 2.. ميرفت أمين تحتضن منة شلبي في لبنان

منة شلبي وميرفت أمين
منة شلبي وميرفت أمين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل تغيير جو، وقوع منة شلبي في مزيد من الأزمات بعد سفرها إلى لبنان للقاء خالتها “ميرفت أمين”، وإمضاء عقود بيع المنزل. 

 

استقبلت ميرفت أمين، ابنة شقيقتها منة شلبي في الفندق الخاص بها، ورحت بها بشكل كبير، وحاولت إقناعها بالمكوث عدة أيام لكنها رفضت، ولكن بعد تعرضها للسرقة ذهبت إليها واحتضنتها وهي في حالة من الصدمة.

 

تلعب ميرفت أمين دور شقيقة الفنانة شيرين، التي تحضر في الوقت نفسه لخطة للهرب من المصحة التي تتلقى العلاج بها، في ظل ظروف سفر ابنتها. 

 

ظهر الفنان إياد نصار في مشهدين بالحلقة، وهو دكتور جامعي يعيش في لبنان مع ابنته بمفردهما، والتقى بمنة شلبي بشكل عابر أثناء سؤالها عن مكان كوافير روميو.

 

كما ظهر أيضا الممثل الشاب عصام عمر في مشهد صغير، وكان شاهدا على حادث السرقة وحاول مساعدتها دون جدوى.

 

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماماً عندما تتعرف على أستاذ التاريخ "إياد نصار" الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

تغيير جو ميرفت أمين منة شلبي الفنان إياد نصار الفنانة منة شلبي

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