غادة عبد الرازق تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صوراً لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيها بإطلالة كلاسيك مميزة، بفستان أسود أنيق، وحرصت على الظهور بالأبيض وأسود لتشوق جمهورها.

مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.