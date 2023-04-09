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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثائق البنتاجون المسربة تكشف دور إسرائيل بأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

كشف التسريب بأوراق المخابرات الأمريكية و التحقيق فيها، دور إسرائيل في أوكرانيا ودعمها بالأسلحة، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

شمل التسريب معلومات سرية حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا.  

وذكرت وثائق البنتاجون المسربة بأن قيادة الموساد، الذي هو جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، أنه شجع موظفيه على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونفى كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين هذا الادعاء.

وكشفت الوثيقة المسربة التي وصفت بأنها سرية للغاية إنه في فبراير، دعا كبار قادة جهاز التجسس الموساد مسؤولي الموساد و الإسرائيليين للاحتجاج على الإصلاحات القضائية المقترحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما في ذلك عدة دعوات صريحة لمعارضة الحكومة الإسرائيلية".

ونشرت الوثائق المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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