عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة حول ترشيد المياه.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة، مقدم من النائب سالم  شتيوي سالمان، و20 عضوا، حول “استيضاح سياسة الحكومة حول  ترشيد المياه، في ظل الفقر المائي” مع اقتراب عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة، ومع زيادة المياه المستهلكة في القطاع الزراعي إلى 80% من الموارد المائية.

وأكد طلب المناقشة، ضرورة ترشيد استخدام المياه، ومنع الري بالغمر للأراضي الزراعية، والذي يؤدي إلى فقدان 40% من مياه الري، بسبب الفقد والتبخر والرشح، مع تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام وسائل الري الحديثة، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، مع تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وكان مجلس الشيوخ، قد شهد، خلال جلساته، التي بدأت أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض طلب مناقشة، مقدم من النائب اللواء طارق نصير، و20 عضوا، حول “استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري” بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد، وتقليل الهدر والنفايات، والموجة إلى وزراء “قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والبيئة، والتنمية المحلية”.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة الحكومة ترشيد المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

قرار عاجل في السعودية بشأن حضور الطلاب إلى المدارس| تفاصيل

ترشيحاتنا

أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الاثنين

خرج للعمل وعاد جثة هامدة.. قصة مقتل سائق بعد استدراجه لسرقة سيارته

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

أسعار الحديد و الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023

لو رايح مباراة الأهلي وبيراميدز .. هذه الأشياء محظور دخولها الاستاد .. فيديو

تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ