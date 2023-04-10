الشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة حول ترشيد المياه.. اليوم

يستعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة، مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، و20 عضوا، حول “استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد المياه، في ظل الفقر المائي” مع اقتراب عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة، ومع زيادة المياه المستهلكة في القطاع الزراعي إلى 80% من الموارد المائية.

وأكد طلب المناقشة، ضرورة ترشيد استخدام المياه، ومنع الري بالغمر للأراضي الزراعية، والذي يؤدي إلى فقدان 40% من مياه الري، بسبب الفقد والتبخر والرشح، مع تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام وسائل الري الحديثة، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، مع تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وكان مجلس الشيوخ، قد شهد، خلال جلساته، التي بدأت أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض طلب مناقشة، مقدم من النائب اللواء طارق نصير، و20 عضوا، حول “استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري” بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد، وتقليل الهدر والنفايات، والموجة إلى وزراء “قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والبيئة، والتنمية المحلية”.