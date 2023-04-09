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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: مسار إنهاء هيمنة الدولار يزيد بوتيرة سريعة

علي شمخاني وإيغور
علي شمخاني وإيغور ليفيتين

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الأحد، إيغور ليفيتين المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن مسار الحد من تأثير الدولار في التبادلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، سيقلل من هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي إلى أدنى حد ممكن، مؤكدا أنه يسير بوتيرة سريعة.

وأشار شمخاني إلى المبادرات النهائية بين البلدين في مجال العلاقات النقدية والمصرفية من أجل تمويل المشاريع المشتركة كنموذج فعال في مجال إحباط العقوبات غير القانونية التي يفرضها الغرب، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ولفت شمخاني إلى استكمال الممر الاستراتيجي شمال-جنوب وتطوير التعاون بين إيران وروسيا في مجال النقل كجزء مهم من المشاريع المشتركة بين البلدين، وأكمل: في ظل تواصل الجهود والمتابعة الحثيثة من قبل المسؤولين في البلدين، ستتم إزالة جميع العراقيل والعقبات التي تقف في طريق تحقيق إرادة قادة البلدين في مجال تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، والذي له دور حاسم في تغيير هندسة عبور البضائع في المنطقة.

من جانبه استعرض إيغور ليفيتين المساعد الخاص لبوتين خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات التجارية والمصرفية والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا، وقال: موسكو مستعدة لتنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بأسرع ما يمكن. لا سيما في مجال الترانزيت، علاوة على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران بما في ذلك الصلب والنفط والبتروكيماويات.

وكان البلدان قد اتفقا خلال زيارة المساعد الخاص للرئيس الروسي لإيران في يناير الماضي، على أن الجزء المتبقي من الممر الاستراتيجي شمال-جنوب، وعلى وجه التحديد فرع "رشت- أستارا" سيتم إكماله باستثمارات روسية مباشرة.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إيغور ليفيتين طهران الحد من تأثير الدولار إيران وروسيا

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