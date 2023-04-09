"مورجان ستانلي" تصدر تحذيرا عن احتمالات إنهيار سوق العقارات الأمريكي

توقعت شركة “مورجان ستانلي” حدوث انهيار في قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة سيكون أسوأ من الأزمة المالية الكبرى.

وتواجه السوق العقارية “عقبة كبيرة”، حيث يتوقع خبراء استراتيجيين تراجعاً في العقارات التجارية بنحو 40٪ ، وهو أسوأ مما كان عليه في عام 2008، وفقاً لما ذكرته كبيرة مسؤولي الاستثمار ليزا شاليت.

وتشير ليزا شاليت إلى أن أكثر من نصف الـ 2.9 تريليون دولار من الرهون العقارية التجارية الأمريكية سيتم إعادة تمويلها في العامين المقبلين.

وكتبت في تقريرها: “حتى لو بقيت المعدلات الحالية على ما هي عليه ، فمن المرجح أن تكون معدلات الإقراض الجديدة أعلى من 3.5 إلى 4.5 نقطة مئوية مقارنة بالعديد من الرهون العقارية الحالية لشركة الاستثمار العقاري”، مضيفة أن “القطاع يواجه إعادة تمويل ضخمة”.

وجاء التحذير الرهيب في أعقاب الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي، والرفع المتتالي لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بهدف كبح جماح التضخم الجامح.

بصرف النظر عن أسعار الفائدة، يتصارع سوق العقارات التجارية أيضًا مع الطلب البطيء على المساحات المكتبية التي أدت إلى العمل عن بعد بعد الوباء، وارتفاع تكاليف الصيانة.

وأشار شاليت إلى أن “هذه الأنواع من التحديات يمكن أن تضر ليس فقط صناعة العقارات، ولكن أيضًا بمجتمعات الأعمال بأكملها المرتبطة بها”، مضيفًا أن “معدلات الشواغر في المكاتب انتقلت مؤخرًا نحو أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا”.