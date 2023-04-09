أزلية ومتشعبة.. "القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن العلاقات المصرية والسودانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر والسودان.. علاقات أزلية ومتشعبة في جميع الاتجاهات والمجالات".

علاقات أزلية ومتشعبة في كل الاتجاهات والمجالات، هي ما يمكن وصف به الذي يربط بين مصر والسودان، إذ أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كل منهما بالحياة متمثلا في نهر النيل.

مرتكزات عديدة تقوم عليها أسس التعاون بين مصر والسودان، إذ تؤكد مصر ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، فضلا عن دعم مصرَ الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندة الإرادة الحرة لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده.

هذا التوجه برز خلال لقاءات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ودعمت مصر الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.

من جهته، يؤكد البرهان متانة وأزلية العلاقات مع مصر وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

