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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات بورسعيد تستبدل عقوبة الحبس بالإيداع للعلاج من التعاطي لمتهم مُشرد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأحد، حكمًا يصدر لأول مرة، حيث استبدلت خلاله عقوبة السجن بعقوبة الإيداع للعلاج، وذلك تفعيلًا لنص المادة 37 فقرة 1 و 2، والتي تُجيز للمحكمة استبدال عقوبة السجن بالإيداع.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 من شهر 6 عام 2022 بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد حيث أحرز “حمدي ح ش”، ويبلغ من العمر 40 عاما، مشردا وعامل بالمعمار، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.  

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وشهد عمر نجيب الخولي رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الشرق فى بورسعيد بأنه بدخول المتهم قسم الطوارئ بمستشفى السلام إثر تناوله جوهر الحشيش المخدر بإجراء التحريات، ثبت صحة الواقعة، وثبت بتقرير مستشفى السلام أن العينة المأخوذة من المتهم إيجابية لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبة المتهم "حمدي ح ش" بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وأمرت بإيداعه إحدى المصحات المتخصصة لعلاج الادمان، وذلك لمدة العقوبة المقضى بها وألزمته المصاريف الجنائية.

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