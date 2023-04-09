محمد مختار: نادية الجندي كانت صاحبة بناتي ومش سبب طلاقي لرانيا يوسف

أكد المنتج محمد مختار، عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن اتهام نادية الجندي بمحاولة احداث خلافات ووقيعة بينها وبين رانيا يوسف وبناتهم، قائلا: "أنا بقول لنادية الجندي أنا متأسف أني وضعتك في الوضع ده وارجوا تسامحني لان هي ملهاش دعوة باللي حصل ده".

وأضاف محمد مختار، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نادية الجندي كانت صديقة لبناته وشاركت أحداه بناته من رانيا يوسف مع نادية الجندي في مسلسل، متابعا: "أنا وأم أولادي كنا بنروح عند نادية الجندي في الحفلات وبنتي مثلت معاها في مسلسل من انتاج نادية الجندي".

وتابع: "مفيش كلام حقيقي من اللي بيتقال من أن نادية الجندي توقع بيني وبين رانيا يوسف وبناتي، وأنها مش سبب طلاقي من رانيا يوسف ولو عندها القدرة دي مكنتش خلتني ارتبط رانيا وأنا نادية اصحاب أساسا.