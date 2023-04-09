محمد مختار: ياسمين عبد العزيز نجمة الجماهير ونادية الجندي استمرت على العرش

قال المنتج الكبير محمد مختار، إن لقب نجمة الجماهير كلمة كبيرة تستحقها فنانة مصرية في كل سنة وليس مثل نجمة الجماهير الاصلية نادية الجندي التي استمرت على العرش لأكثر من 20 سنة، موضحا أنه في كل سنة من السنوات لقب نجمة الجماهير تستحقها فنانة مختلفة.

وأشار محمد مختار، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن نجمة الجماهير العام الماضي كانت منة شلبي وقبلها بعام كانت منى زكي، والعام الحالي ياسمين عبد العزيز، قائلا: "اعتقد السنة دي هتكون ياسمين عبد العزيز نجمة الجماهير".

وتابع: "الأفلام اللي بتتعمل لستات بطلات قليلة في مصر والعالم والسينما قائمة على الرجالة حتى في أمريكا ولو حد من الفنانات الكبار اتعمل له بطولة دور مخصوص هتنجح والنجوم الحاليين من الستات حظهم أقل شويه لان مش بيخدوا فرص كتير".