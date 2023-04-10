بمشاركة 111 فريقا.. سوهاج تُنفذ 245 دورة رمضانية خلال 12 يومًا.. صور

نفذت محافظة سوهاج اقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، برئاسة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 245 دورة رمضانية في مختلف الألعاب ك كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والبلياردو، وذلك منذ بداية شهر مضان الكريم، وحتى يوم 12 رمضان الجاري.

ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية عدد الدورات التي تمت بكل لعبة:

دورات رمضانية في سوهاج

170 دورة رمضانية في كرة القدم الخماسي.

45 دورة رمضانية في تنس الطاولة.

20 دورة رمضانية في البلياردو.

5 دورات رمضانية في الكرة الطائرة.

5 دورات رمضانية في كرة السلة.

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وأشار محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، إلى أنه تم تنظيم دورة رمضانية في كرة القدم للسيدات ضمن مشروع ألف بنت ألف حلم.

وذلك بالإضافة إلى تنظيم دورات رمضانية للأحياء الشعبية والأندية الصغيرة للمرحلة السنية من 20 إلى 30 سنة، وذلك بمشاركة 111 فريق على مستوى 11 إدارة فرعية، مُضيفًا أنه يتم تنفيذ أمسيات رمضانية بمراكز الشباب، تتضمن أنشطة دينية وثقافية، ومسابقات في حفظ القرآن الكريم، وندوات تثقيفية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث تواصل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة، التي تُعقد طوال شهر رمضان المُبارك، بمختلف مراكز الشباب والرياضة بجميع مدن وقرى المحافظة.