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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذروا.. السخان يخطف روح طفل ويُصيب شقيقته باختناق في سوهاج

صدى البلد

لقي طفل في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعه مُختنقًا بينما أصيبت شقيقته التي تكبره بعامين فقط، بحالة اختناق؛ إثر تسريب الغاز من سخان المياه أثناء استحمامهما بمنزل أسرتهما، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:" الطفل ياسين ا م ش- 3 سنوات- جثة هامدة، وشقيقته الطفلة آية ا مش- 5 سنوات- مصابة بحالة اختناق"، تم تحويل الطفلة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتهما المدعوة "أمل ح م ح- 33 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، قررت أنه أثناء استحمام نجليها المذكورين بالمنزل، حدث تسريب للغاز من سخان المياه؛ ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثانية.

 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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