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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش هيصلح للجواز تاني بسبب جعفر العمدة.. الستات قررت تنتقم لو جوزها اتجوز عليها

صدى البلد

بعد عرض مسلسل جعفر العمدة لرمضان ٢٠٢٣، انتشر علي شبكات التواصل الاجتماعي آراء المشاهدين، حيث علقت معظم الفتيات علي  حبهم الشديد لفكرة زواج الرجل من ٤ نساء، وجاء تعليقهم كالآتي "جماعه انا بدأت احب لمة الضراير وده حاجه مش كويسه”.


ولذلك قامت عدسة "صدي البلد" بسؤال جمهور مسلسل جعفر العمدة حول آراءهم في شخصية بطل المسلسل "جعفر" وهو الفنان محمد رمضان، وهل الرجال تقبل بأن تتزوج أربع نساء؟، وهل النساء تقبل أن أزواجهم يتزوجوا بثلاث نساء غيرهن؟


وجاءت الردود كوميدية حيث قال معظم الرجال "لو معانا فلوس ليه لأ حد يطول"، بينما قالت النساء "انا بس اللي ابقي في حياته لوحدي، مقبلش يتجوز عليا ولا واحدة، ولو عملها هقتله".

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