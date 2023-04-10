رفقة عدد من الفنانين..ميس حمدان بإطلالة رمضانية عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميس حمدان عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميس في الصور بإطلالة رمضانية جذابة، رفقه عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وهاني رمزي.

ويذكر أنه قد روت الفنانة "ميس حمدان" عن موقف حدث بينها وبين المخرج "خالد يوسف" من سنين سابقة فى فيلم "ويجا" وقد حاول كثيرا إقناعها بالدور التى قامت به دوللي شاهين، ورفضت حينها أدائها لمشاهد تحتوي على قبلات وأحضان، واعترض خالد يوسف على رفضها لاداء دورها فى الفيلم واعتذرت عنه.

وأوضحت "ميس " خلال لقائها ببرنامج "vip" المذاع على فضائية " هي" أن المخرج خالد يوسف غضب منها لرفضا للتمثيل فى هذا الفيلم، موضحه أنها ليس لديها الجرأة تماما على أداء تلك المشاهد الجريئة والساخنة.

وأشارت على والدتها حينها فى عمل تلك النوعيات من المشاهد ولكنها رفضت، وأستمر خالد يوسف فى "تهزيقها" لرفضها للفيلم قائلا " أنتو اللى مبوظين الفن".

وأشارت "ميس" إلى أن الفنان "هاني سلامة" أيضا حاول أقناعها بأداء الدور ولكنها رفضت، معبرة " هاني سلامة من الشخصيات السلمية جدا الهادئة".