دولتان عربيتان بالمقدمة.. أفضل 10 دول لاستقرار المغتربين في العالم

نشرت وكالة “سي ان بي سي عربية”، تقريرا حول حياة المغتربين بعنوان “دولتان عربيتان بأول مركزين..أفضل 10 دول لاستقرار المغتربين”، حيث يسافر العديد من الأشخاص للخارج من أجل العمل لكن الاستقرار مسألة ليست سهلة.

وبحسب المغتربين الذي انتقلوا للعيش في الخارج، فإن البحرين والإمارات وسنغافورا هم أفضل ثلاث دول نسبياً للاستقرار، وذلك وفقاً للمسح الذي أجرته Internations لعام 2022 لحوالي 12 ألف مغترب حول العالم.

وInternations هي مجتمع للمغتربين يضم 4.5 مليون عضو في 420 مدينة حول العالم، ويصنف المواقع بناء على مؤشر Expat Essentials الذي يأخذ في الاعتبار تقييم الوافدين الجدد لحياتهم الرقمية مثل الوصول إلى الخدمات الإدارية عبر الإنترنت.

كما يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل الإسكان وذلك من حيث سهولة العثور على سكن والقدرة على تحمل التكاليف، وتعد المسائل الإدارية مثل سهولة فتح حساب مصرفي محلي أو تأشيرة ضمن المسائل التي تؤخذ في الاعتبار.

وتأتي البحرين في المرتبة الأولى، إذ يقول المغتربون إنه يسهل إصدار تأشيرة والحصول على منزل والوصول للخدمات الحكومية الرقمية والتجول دون الحديث باللغة المحلية.

وبشكل عام، شددت Internations على أن المغتربين في الدول التي حلت في المراكز الثلاثة الأولى وجدوا سهولة في التواصل دون عوائق لغوية كبيرة، كما واجهوا الحد الأدنى من المشاكل البيروقراطية.

وشد المتحدث بـInternations لـ CNBC على أن الدول الثلاث معروفة بشكل جيد كوجهات شعبية للوافدين وبسبب ذلك فإنها تكيفت على تسهيل الأمور عليهم.

وبحسب التقرير فإن اللغة الإنجليزية منتشرة على نطاق واسع هناك مما يسهل على الأجانب التعامل مع المهام الإدارية والبيروقراطية.

إليك أفضل 10 دول في تسهيل الاستقرار للمغتربين:

1- البحرين

2- الإمارات

3- سنغافورة

4- إستونيا

5- عمان

6- إندونيسيا

7- السعودية

8- قطر

9- كينيا

10- كندا