استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.



وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .



وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع .



وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.49 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.60 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.60 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرارا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.13 جنيه للشراء و38.35 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.24 جنيه للشراء و38.48 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.27 جنيه للشراء و38.41 جنيه للبيع.



وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.63 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

