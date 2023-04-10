كاتب صحفي: مصر والسودان لديهما خصوصية شديدة الأهمية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن هناك علاقات إعلامية مقبولة وجيدة بين مصر والسودان، لكنها تحتاج إلى ترسيخ دعائم كثيرة للحضور في مشهد التلاقي الإعلامي بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «البلدان لديهما خصوصية شديدة الأهمية، وانفتاح وتكامل في العلاقات منذ مئات السنين، فظلا لأكثر من 130 عاما دولة واحدة، ينصهرا في بوتقة واحدة، فمصر والسودان كذلك كانا معا في الانتصارات والملمات والنجاحات، وكان لديهما النصيب الأكبر من حظوظ التوفيق والنجاح».

وتابع: «هذا الانسجام كان يجب أن يترجم في كثير من الموجات الإعلامية التي تلعب دورا كبيرا في تسليط الأضواء على نجاحات البلدين في كثير من التحديات التي واجهها كلا البلدين في كثير من الأوقات».

طيلة السنوات الماضية

واستطرد: «طيلة السنوات الماضية ليس في الآونة الأخيرة فقط ولكن هذا الأمر كان وما زال وسوف يظل في المرحلة القادمة في حاجة إلى تنشيط الذاكرة الإعلامية للشعبين والقيادتين باعتبار أن البلدين وقيادتهما لعبا دورا كبيرا في كثير من الانتصارات والنجاحات خلال الفترة الماضية، كما أن مصر والسودان يمكنهما تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة».