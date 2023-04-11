تفاصيل المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل " خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ، الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يشارك في المؤتمر خبراء من داخل وخارج مصر من بينهم كمتحدث رئيسى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، كما يشارك متحدثين من ( معهد جينر - جامعة أكسفورد) ، ( جامعة TU Berlin) ، ( جامعة الإمارات) ،( الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ، ( Hertie School ) ، مبادرة ( Solve for happy) ، بالإضافة إلى حوار مع المهندس محمد جودت المدير السابق لجوجل اكس و منشيء جمعية مليار سعيد.

كذلك يتضمن المؤتمر جلستين مع الإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة متحدثين من البنك الأوروبي.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات من خلال عددا من الفاعليات هى :

- مسار اللقاحات (دورة مكثفة لمدة يومين) ، بالإشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد).

- القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي

- الشركات الصغيرة والمتوسطة ، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

- الاستشعار عن بعد.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا.

- الحلول المستدامة ونتائج COP27‏

- المتطلبات الوطنية الحاسمة في العلوم النووية والإشعاعية

- جلسة مشتركة مع جامعة برلين التقنية

- الجوانب القانونية لزرع الأعضاء والتجارب السريرية

- جلسة التوظيف، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- جلسة التكنولوجيا الحيوية.

- التعليم الطبي.

- جلسة علم الآثار.

- اثر التغييرات المناخية علي الثروة الحيوانية.

- الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع الغذائي.

- جلسة كلية الآثار .

- جلسة قطاع العلوم الأدبية.

ويمكن التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط التالى

http://11thconference.iriseventsmgt.com/

وكان قد نظمت رابطة خريجي جامعة عين شمس أمسية " خان الزعفران " الرمضانية وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبأشراف عام الدكتورة شهيرة سمير -المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي وإشراف وتنظيم الدكتور ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة.

بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس الجامعة السابق، الدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس الجامعة السابق، الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية ورئيس الجامعة السابق، ا.د اسامة هيكل وزير الإعلام السابق، الدكتورة سلوي حداد عضو مجلس الشيوخ والأستاذ بكلية الطب، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من السادة وكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس.

كما حضر الأمسية خريجي قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، خرجين كليات العلوم، الزراعة، الطب، الصيدلة، التربية النوعية.