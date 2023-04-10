عمرو أديب: هتبقى مفاجأة كبيرة لو الأهلي مكسبش

علق الأعلامي عمرو أديب على أحداث مباراة "الأهلي – بيراميدز" بنهائي بطولة كأس مصر، "هتبقا مفجأة كبيرة لو الأهلي مكسبش" و في أغلب الظن سيفوز الأهلي بالمباراة ويحصد البطولة، ولكن الأمور لا تخلو من أخطاء دفاع النادي الأهلي، مضيفا: "توقعي أن الأهلي على نصف الشوط الثاني سيكون حسم الماتش وحصد البطولة".

وأضاف أديب خلال حلقة جديدة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" "جمهور الأهلي عامل حالة جميلة أوي وتبسط على رأي أحمد أمين في مسلسل الصفارة"، واصفا المباراة بـ العنيفة، معلقا: “رأيي أن الأهلي هيخلص في الشوط الثاني" وسيحصد البطولة .