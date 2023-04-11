محاكمة عامل زراعى لاتهامه بقتل سيدة ونجلها بدسوق

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، محاكمة "أ . م . إ . ج" 43 عاما، عامل زراعي مقيم بعزبة البرنس بمركز دسوق، وذلك لأنه في يوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة مركز دسوق قام بقتل المجني عليها "هدير.ط.أ"، ونجلها يوسف ربيع محمد عزازى، عمدًا.

وتبين من قرار إحالة المتهم، بجهات التحقيق بكفر الشيخ، أن المتهم دلف إلى مسكن السيدة المذكورة خلسة، وما إن أبصرها وظفر بها، حتى انقض عليها، وطوق بذراعة عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدام خرطوم بلاستيكي بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أوراق القضية، أن المتهم قام بجرائم أخرى اقترنت بالجريمة الأولى في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، حيث قام بقتل المجني عليه يوسف عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

فيما قام المتهم بعد جريمتي القتل بسرقة المنقولات الذهبية المملوكين للمجنى عليها، بأن نزع منها مصاغها الذهبي وتحصل على مبلغ مالى عقب وفاتها وكان ذلك داخل مسكن المجنى عليها الأخير، كما قام المتهم بدخول منزل المجني عليها، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام، وأحرز أداة خرطوم بلاستيكي بدون مسوغ قانوني.

وعقب انتهاء جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، من التحقيقات في القضية، قررت إحالة أوراق القضية إلي محكمة جنايات فوة، التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.