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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. الهند تشارك في تدريبات مشتركة مع الناتو

الهند..علم
الهند..علم

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين، إن الهند سترسل طائرات مقاتلة إلى فرنسا واليونان للمشاركة في مناورات مشتركة مع الناتو.

وأضافت وسائل إعلام هندية، أن نيودلهي سترسل مقاتلات "Su-30MKI" المشتراة من روسيا إلى اليونان في الفترة من 18 أبريل إلى 7 مايو للمشاركة في التدريبات. كما ستشارك الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسعودية والأردن.

وقد يتم تنظيم معركة محاكاة بين طائرات "Su-30MKI" الهندية و "F-16" التي تخدم في دول الناتو.

كما قد تجري دول الناتو أيضًا تدريبات قتالية مشتركة لطائرة "Su-30MKI" مع طائرات الناتو الأخرى، على سبيل المثال، مع طائرات "رافال" الفرنسية أو مقاتلات "تورنادو" الإيطالية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال طائرات "رافال" المقاتلة التي اشترتها الهند إلى فرنسا للمشاركة في مناورة أوريون 23، والتي بدأت في فبراير وستستمر حتى نهاية الربيع، وهي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي في العقود الأخيرة. حيث شارك فيها 20 ألف جندي.

وفي وقت سابق، اشترت الهند 36 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا.

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