بكافة طوائفها وقياداتها .. بورسعيد تتلقي العزاء فى مدير الأمن |صور

سادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة بورسعيد وقياداتها الأمنية والتنفيذية عقب وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم الأربعاء الماضي، وذلك لما كان يتمتع به الراحل من المحبة و السيرة الطيبة بين أبناء محافظة بورسعيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته و يدخله فسيح جناته.

وتلقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واجب العزاء في وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، ، وذلك بمقر دار المناسبات بجامع السلام عقب صلاة العشاء، بحضور أسرة الراحل و اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء حسام بدرو مساعد الوزير لمنطقة الدلتا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأبناء المحافظة.

عزاء مدير أمن بورسعيد IMG-20230410-WA0022 IMG-20230410-WA0023 IMG-20230410-WA0024 IMG-20230410-WA0031 IMG-20230410-WA0029 IMG-20230410-WA0032

وقدم محافظ بورسعيد خالص التعازي لأسرة الراحل اللواء مدحت عبد الرحيم، داعيا الله أن يتغمده برحمته وواسع غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء مدحت عبد الرحيم ، كان أحد رجال الشرطة المخلصيين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد ، وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة ، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة خلال أداء عملها.

بكافة طوائفها وقياداتها بورسعيد تلقي العزاء فى مدير أمنها |صور IMG-20230410-WA0027 IMG-20230410-WA0030 IMG-20230410-WA0025 IMG-20230410-WA0033 IMG-20230410-WA0026

ودعا محافظ بورسعيد للواء مدحت عبد الرحيم أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة.