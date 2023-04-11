الخميس المقبل.. تلفزيون أمريكي يكشف موعد محاكمة ترامب

قالت شبكة " ABC" التلفزيونية الأمريكية الإثنين، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى نيويورك الخميس المقبل للإدلاء بشهادته في قضية احتيال.

ومن جانبه قال جيم تروستي، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأولوية الدفاعية لـ ترامب هي إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وأضاف تروستي، لشبكة “ABC” الأمريكية: “أعتقد أن إسقاط جميع التهم الموجهة إليه يجب أن تكون ذات أولوية لأنها بترت هذا الخطأ للعدالة في وقت مبكر”.

وأكدت المدعي العام في وقت سابق، أن ترامب دفع أموال "رشى" عبر شركات وهمية وانتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، ودفع 130 ألف دولار لامرأة بهدف إسكاتها قبل الانتخابات.

وأضاف المدعي العام لمانهاتن، أن ترمب متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك.

وتابع تم توجيه 34 تهمة جنائية لترمب ولا يمكن التساهل مع هذه التهم.