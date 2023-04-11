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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزالة حرف W.. هل يعتزم إيلون ماسك تغيير اسم شركة تويتر؟

هل يعتزم إيلون ماسك
هل يعتزم إيلون ماسك تغيير اسم شركة تويتر ؟

أثار تداول صور للافتة لشركة تويتر Twitter في سان فرانسيسكو جدلا واسعا، حيث ظهرت اللافتة بدون حرف "w" الموجود في كلمة Twitter ، الأمر الذي جعل البعض يتوقع اعتزام الشركة بتغيير اسم الشركة بعد التغييرات الأخيرة لتي طرأت من تغيير شعارها القديم والعودة إليه مرة أخرى. 

 

وعلى الرغم من ذلك، ظهر الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، في تغريدة على حسابه قال فيها إن "مالك العقار الموجود فيه المقر الرسمي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو يقول إننا ملزمون قانونًا بالاحتفاظ بالتوقيع باسم Twitter ولا يمكننا إزالة 'w' ، لذلك قمنا برسمه بلون الخلفية. تم حل المشكلة!". 

تغيير اسم تويتر 

وفقا لموقع Business Insider فإنه يبدو أن مخطط ماسك لتغيير اسم الشركة من "Twitter" إلى "Titter" كان قيد العمل بالفعل منذ بضعة أيام ، وفقًا لصور المبنى التي تم تداولها على المنصة من قبل العديد من مستخدمي تويتر. 

 

وكان يوم الخميس الماضي، قد قام ويليام ليجيت ، رجل الأعمال والمبرمج ، بتغريد صورة للافتة مع إزالة حرف "w" من كلمة Twitter، ورجح بأن الشركة تعتزم تغيير اسمها . 

تغيير اسم تويتر 

ومنذ أيام، قام إيلون ماسك بتغيير شعار تويتر من "العصفور الأزرق"  إلى شكل "الكلب" في عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المستخدمين، وأيضا أدى لرفع قيمة عملة دوج كوين إلى أكثر من 30  %.

 

ثم قرر ماسك مرة أخرى الرجوع إلى الشعار القديم "العصفور الأزرق" ، حيث نتج عن عملية تغيير الشعار الخاص بـ تويتر إلى إضافة ما يصل إلى 4 مليارات دولار إلى قيمة الشركة السوقية. 

 

كما انخفضت عملة Dogecoin دوج كوين بنسبة وصلت لأكثر من 9 ٪ ، بعد قرار عودة تويتر لشعاره القديم، حيث وصلت لحوالي 8.4 سنتًا ، مقارنةً بأعلى سعر لها والذي بلغ 10.5 سنتًا الأسبوع الماضي. 

 

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