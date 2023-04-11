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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تضغط من أجل تخفيف عبء الديون عن زامبيا وغانا

وزيرة الخزانة الامريكية
وزيرة الخزانة الامريكية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستضغط هذا الأسبوع من أجل حل عاجل لطلبات زامبيا وغانا لإعادة هيكلة ديونهما السيادية ، وتحركات لإتمام معالجة ديون سريلانكا.

يلين ، التي من المقرر أن تلتقي بنظرائها من جميع أنحاء العالم خلال اجتماعات هذا الأسبوع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) ، تضغط أيضًا من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتسريع عملية تخفيف الديون الشاملة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ بها ، وكيل وزارة الخزانة قال جاي شامبو.

وقالت وزارة الخزانة في بيان 'خلال الأسبوع ، ستبقي الوزيرة يلين ... على الإلحاح لتسوية سريعة لقضايا الإطار المشترك مثل زامبيا وغانا لإزالة الديون المتراكمة وتعزيز النمو في البلدان النامية'.

لقد تخلفت سريلانكا وزامبيا وغانا بالفعل عن سداد ديونها الخارجية وتعمل على إعادة صياغة الديون مع الدائنين. حوالي 60٪ من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها ، لكن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تم إنشاؤه لمساعدة البلدان منخفضة الدخل فشل في تقديم تخفيف سريع للديون.

وقالت وزارة الخزانة في بيان 'خلال الأسبوع ، ستبقي الوزيرة يلين ... على الإلحاح لتسوية سريعة لقضايا الإطار المشترك مثل زامبيا وغانا لإزالة الديون المتراكمة وتعزيز النمو في البلدان النامية'.

لقد تخلفت سريلانكا وزامبيا وغانا بالفعل عن سداد ديونها الخارجية وتعمل على إعادة صياغة الديون مع الدائنين. حوالي 60٪ من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها ، لكن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تم إنشاؤه لمساعدة البلدان منخفضة الدخل فشل في تقديم تخفيف سريع للديون.

قال شامبو في حدث استضافه معهد بروكينغز للأبحاث: 'على مستوى واسع ، نحن ندفع فقط لتحسين سرعة وإمكانية التنبؤ بهذا الإطار'. 'سيتطلب هذا مشاركة بناءة وفي الوقت المناسب من جميع الدائنين في مناقشات إعادة هيكلة الديون الدولية.'

وقال شامبو إن الأولوية العاجلة لوزارة الخزانة كانت حل الطلبات المعلقة من زامبيا وغانا وإثيوبيا في إطار مجموعة العشرين ، ومن سريلانكا ، التي تعمل على خطة ديون منفصلة لأنها دولة متوسطة الدخل.

وقال إن واشنطن تضغط من أجل 'عمل منسق' بشأن معالجة ديون زامبيا وتشكيل لجنة دائنين لغانا الشهر المقبل ، مضيفًا أن أكبر اقتصادين في العالم - الولايات المتحدة والصين - بحاجة إلى التعاون بشأن هذه التحديات. .

واشنطن الخارجية مجموعة العشرين صندوق النقد الدولى صندوق النقد وزارة الخزانة الأمريكية

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