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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي تحث رئيس المحكمة العليا للتحقيق في رحلات قاضي المحكمة

معاون قاضي المحكمة
معاون قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس

حث الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس على التحقيق في الرحلات الفاخرة التي قام بها قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس والتي دفع ثمنها مانح جمهوري - وهو السلوك الذي اعتبروه غير متوافق مع المعايير الأخلاقية 'لأي شخص في منصب يحظى بثقة الجمهور. '

ستعقد اللجنة جلسة استماع في الأيام المقبلة بشأن هذه المسألة ، حسبما كتب رئيس اللجنة ريتشارد دوربين وأعضاء الحزب الديمقراطي العشرة الآخرون في رسالة إلى روبرتس. وقالوا إن الجلسة ستركز على 'الحاجة إلى استعادة الثقة في المعايير الأخلاقية للمحكمة العليا'.

وقالوا لروبرتس: 'إذا لم تحل المحكمة هذه المشكلة من تلقاء نفسها ، فستنظر اللجنة في تشريع لحلها'. 'لكنك لست بحاجة إلى انتظار الكونجرس للتحرك لإجراء تحقيق خاص بك في السلوك المبلغ عنه والتأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى. نحن نحثك على القيام بذلك.'

ذكرت ProPublica يوم الخميس أن توماس قبل رحلات باهظة الثمن من مانح جمهوري وقطب العقارات هارلان كرو على مدى عقود دون الكشف عنها.

دافع توماس عن الرحلات يوم الجمعة ، قائلاً إنه تم إبلاغه بأنه غير مطالب بالإبلاغ عن هذا النوع من 'الضيافة الشخصية'. لكن القاضي المحافظ قال إنه سيلتزم بالقواعد الجديدة الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

قال كرو لـ ProPublica إنه 'لم يسع أبدًا للتأثير على القاضي توماس في أي قضية قانونية أو سياسية'.

قال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة لروبرتس: 'لديك دور تلعبه أيضًا ، سواء في التحقيق في كيفية حدوث مثل هذا السلوك في المحكمة تحت إشرافك ، وفي ضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك مرة أخرى'.

وجد تقرير ProPublica أن توماس قضى إجازة متكررة مع Crow ، بما في ذلك على متن طائرته الخاصة واليخت الفاخر في الولايات المتحدة وحول العالم. وقالت الوكالة الاخبارية ان تكرار الهدايا 'ليس له سابقة معروفة في التاريخ الحديث للمحكمة العليا الامريكية.'

الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الكونجرس الحزب الديمقراطي المحكمة العليا اللجنة القضائية

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