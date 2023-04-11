هجوم على الدلاي لاما بعد طلب غريب من صبي أمام الجمهور في الهند

انتقدت شبكة الناجين من الانتهاكات تصرفات الدالاي لاما التي رُأي فيها يقبّل صبيًا هنديًا صغيرًا على شفتيه قبل أن يطلب منه 'مص' لسانه.

وأعربت شبكة الناجين من الانتهاكات على أيدي القساوسة، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تدعم الناجين من الإساءة الروحية والدينية ، عن اشمئزازها يوم الاثنين بعد نشر اللقطات المزعجة.

وأضاف “نحن مرعوبون مثل أي مشاهد من تصرفات الدالاي لاما، همنا الأساسي هو الصبي البريء الذي كان موضوع هذا الطلب المثير للاشمئزاز من قبل شخصية روحية موقرة”.

في الفيديو ، يسأل الصبي الدالاي لاما 'هل يمكنني أن أحضنك؟' ، فأجاب تينزين جياتسو: 'حسنًا - تعال!'

ويطلب القائد الروحي من الصبي أولاً أن يقبله على خده قبل أن يشير إلى شفتيه، ويمسك بوجه الصبي أثناء تقبيلهما لفترة وجيزة ، ثم يضغط الزوجان على جباههما معًا.

وبمجرد أن يذهب الصبي للابتعاد، يأمره الدالاي لاما قائلا 'امتص لساني' - ما دفع الطفل إلى التباطؤ نحو الأمام في تنفيذ طلب الدلاي لاما البالغ من العمر 87 عامًا.

وفي الفيديو، يمكن سماع الحاضرين في الحدث ، الذي أقامته مؤسسة M3M الهندية ، وهم يضحكون بينما يجلس الصبي في حرج أمام الزعيم البوذي التبتي المسن ويتبع أوامره بعصبية.

