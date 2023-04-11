عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم على الدلاي لاما بعد طلب غريب من صبي أمام الجمهور في الهند

صدى البلد

انتقدت شبكة الناجين من الانتهاكات تصرفات الدالاي لاما التي رُأي فيها يقبّل صبيًا هنديًا صغيرًا على شفتيه قبل أن يطلب منه 'مص' لسانه.

وأعربت شبكة الناجين من الانتهاكات على أيدي القساوسة، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تدعم الناجين من الإساءة الروحية والدينية ، عن اشمئزازها يوم الاثنين بعد نشر اللقطات المزعجة.

وأضاف “نحن مرعوبون مثل أي مشاهد من تصرفات الدالاي لاما، همنا الأساسي هو الصبي البريء الذي كان موضوع هذا الطلب المثير للاشمئزاز من قبل شخصية روحية موقرة”.

في الفيديو ، يسأل الصبي الدالاي لاما 'هل يمكنني أن أحضنك؟' ، فأجاب تينزين جياتسو: 'حسنًا - تعال!'

ويطلب القائد الروحي من الصبي أولاً أن يقبله على خده قبل أن يشير إلى شفتيه، ويمسك بوجه الصبي أثناء تقبيلهما لفترة وجيزة ، ثم يضغط الزوجان على جباههما معًا.

وبمجرد أن يذهب الصبي للابتعاد، يأمره الدالاي لاما قائلا 'امتص لساني' - ما دفع الطفل إلى التباطؤ نحو الأمام في تنفيذ طلب الدلاي لاما البالغ من العمر 87 عامًا.

وفي الفيديو، يمكن سماع الحاضرين في الحدث ، الذي أقامته مؤسسة M3M الهندية ، وهم يضحكون بينما يجلس الصبي في حرج أمام الزعيم البوذي التبتي المسن ويتبع أوامره بعصبية.
 

الولايات المتحدة الدلاي لاما القائد الروحي الدالاي لاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

موضوعات متعلقة

رئيسة تايوان تهاجم التدريبات العسكرية الصينية غير المسئولة

الشيوخ الأمريكي تحث رئيس المحكمة العليا للتحقيق في رحلات قاضي المحكمة

نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قرارا بتزويد أوكرانيا بالسلاح

وزيرة الخزانة الأمريكية تضغط من أجل تخفيف عبء الديون عن زامبيا وغانا

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى مزيد من استعدادات الردع للحرب بطريقة هجومية

بينهم أطفال.. مصرع 72 شخصًا غرقًا في الفلبين خلال عيد الفصح

فرنسا: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى أربعة قتلى

فرنسا: العثور على جثتين تحت أنقاض مبني بعد سقوطه في مرسيليا

ترشيحاتنا

أشرف رشاد يزور الإعلامي محمود بكري للاطمئنان على صحته.. صورة

سعر الذهب عيار 18 اليوم 11-4-2023

العشر الأواخر من رمضان.. ما هو أفضل الدعاء فيها؟

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

دعاء ليلة القدر 2023.. النبي أوصى بـ 8 كلمات تزيل ذنبك وتفتح لك أبواب الرزق كلها

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ