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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تحقق أمنية 3 أطفال كنديين وتدعوهم لزيارة الأهرامات قبل فقدان بصرهم

صدى البلد

في حلقة جديدة من برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية وبرئاسة تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي عرضت الإعلامية لميس سلامة اهم الاخبار المحلية وكان اهمها ان مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاجنبية رحبت بهيئة تنشيط السياحة المصرية والتي قامت بدعوة لاسرة كندية لزيارة مصر ومعالمها السياحية و الاهرامات.

أضافت ان هذه الدعوة السياحية من قبل هيئة تنشيط السياحة المصرية جاءت لهذه الاسرة بالخصوص والمكونة من اربعة اطفال وزوج وزوجة لان ثلاثة من اطفالهم مصابون بمرض خطير يفقدهم بصرهم خلال ايام.

واوضحت ان عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية بعد ما تعرف على هذا الخبر ارسل اليهم دعوة رسمية من قبل الوزارة لزيارتهم لمصر والأماكن الاثرية المختلفة والمتحف المصري في اجواء رمضان قبل فقدان بصرهم.

التواصل الاجتماعي السياحة المصرية المتحف المصري الأهرام تنشيط السياح

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