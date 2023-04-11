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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم ..نقل البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن أتوبيسات شركة غرب ووسط الدلتا

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم اجتماعا لها لمناقشة  عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء عقب انتهاء الجلسة العامة وتبدأ لجنة النقل اجتماعها المقرر له اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من :
1-  النائب محمد حمدي عبدالحليم، بشأن الحاجة إلى تنفيذ نزلة من محور قويسنا على طريق الحرية (عند مزلقان قويسنا على طريق الحرية المؤدى إلى طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي)

2- طلبي الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي: 
الأول: بشأن إصدار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي القرار رقم 4237 لسنة 2022 بتحديد مقابل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أتوبيسات الرحلات في حين أن التجديد لسيارات الرحلات موقوف بمحافظة المنوفية منذ عام 2017.
الثاني: بشأن توقف رصف طريق شبين الكوم/طنطا.

3- النائب عصام محمد ياسين، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاة علوي في نطاق محطة قطار أشمون بمحافظة المنوفية.

4-  النائبة هيام الطباخ، بشأن الحاجة إلى توفير قطارات بمواعيد مناسبة لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ من مدينة مطوبس مروراً بمركز دسوق ومركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

5- النائبة  هدى الطنبارى، بشأن تعطل معظم أتوبيسات شركة غرب ووسط الدلتا بمنطقة كفر الشيخ وندرة الأتوبيسات العاملة على خط كفر الشيخ/ القاهرة.

لجنة النقل مجلس النواب محور قويسنا

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