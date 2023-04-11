الرماد غطى قرى كاملة.. لقطات مرعبة من ثورة بركان في روسيا.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن ثورة هائلة لـ بركان "شيفيلوتش" في شرق روسيا، ووصل ارتفاع رماده لأكثر من 20 كيلو مترا.

وأوضح التقرير أن رماد البركان كان هائلا وغطى القرى المحيطة به بطبقة من الرماد الكثيف.

وتابع التقرير أن سمك طبقة الركام بلغ 10 سنتيمترات.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا لحركة الملاحة الجوية .



وأضاف التقرير أن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة من البركان بالبقاء في منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع رماد بركان" شيفيلوتش" الحالي يعتبر أعلى مستوى مسجل منذ 60 عاما.



