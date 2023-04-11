ما الأسباب التي تجعلنا نقع في المعصية؟.. داعية إسلامي يحذر

قال الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ، الداعية الإسلامي، إن ألد أعداء بني آدم هو الشيطان، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا” ، مضيفا أن هناك أعداء آخرين وهم “ النفس ثم الهوى ثم بعد ذلك شياطين الإنس فهم أعداء أيضا ، ثم بعد ذلك اتباع ” أهل الشهوات" فكل ما سبق أعداء للإنسان .

وأضاف حافظ ، خلال لقائه ببرنامج "أما بعد " المذاع على قناة صدى البلد الفضائية؛ أن النفس مثل الطفل وإذا لبى الانسان كل رغبات النفس سيهلك وسبيل النجاة هو ترويض النفس ومنعها الرغبات ومجاهدتها حتى لا يهلك الإنسان نفسه .

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الشياطين تتسلسل في رمضان لكن عندما يعلم الانسان ان اعداءه هي نفسه وهواه سيدرك أن مخالفة الهوى والنفس ومجاهدتها من باب السلامة وباب مرضاة الله و سيجد لنفسه السلامة لان أسوأ انواع النفوس هي النفس الأمارة بالسوء إلا من رحم الله.