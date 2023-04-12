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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد أعمال توصيل الصرف الجديد|أهالي أبوخطوة بالبحيرة يطالبون برد الشيء لأصله بطرق القرية

صدى البلد

استغاث أهالي قرية أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من انقطاع الطرق الرئيسية والفرعية للقرية بسبب قيام الشركة المسؤولة عن اعمال توصيل الصرف الجديد للعزبة بقطع طرق المواطنين وعدم توصيلها بعد انتهاء عملهم.

وأكد الأهالي لصدى البلد  أن الشركة المسؤولة عن إنشاء الصرف بالعزبة قامت بقطع طرق القرية لأكثر من شهر ولم تقم بتوصيله رغم إنهاء تركيب الصرف بالشوارع.
 

وكشف الأهالي قيام المقاول بسد الصرف عن نصف العزبة وإزالة وصلات الصرف لبعض الشوارع ولم يقم بتوصيله بعد انتهاء عمله مما ادي الي خروج المياه داخل المنازل والشوارع 

 

وكشف مواطنون بقرية أبوخطوة، أن المقاول قام بفصل خطوط المياه الرئيسية بالقرية عن بعضها مما يتسبب في ضعف المياه في بعض منازل القرية.

 

وأوضحوا أنهم يعانون من الرائحة الكريهة للصرف وانتشار الحشرات الضارة حول مياه الصرف وعدم القدرة على الجلوس في المنازل بسبب الرائحة، خاصة أن الأطفال معرضون للخطر أثناء عبورهم الطريق موضحين أن مجلس القرية قام بإزالة المياه ولكن عادت مرة اخرى بسبب انسداد الصرف.
 

وأكد الأهالي أن المارة معرضون للخطر أثناء عبورهم للطريق بسبب الحفر وارتفاع مياه الصرف داخل الغرف مناشدين مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بالتدخل لإنهاء ازمة الطريق وإصلاحه وتسليك الصرف للاهالي خاصة أن الأهالي تواصلوا مع المسؤولين بالشركة دون أي استجابة لعدم وجود رقابة عليهم من المسئولين. 
 

وللتواصل مع الأهالي: 01063720199

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

 

 

قرية ابوخطوة محافظة البحيرة ابوخطوة مجلس الوزراء قطاع الطرق ضعف المياه محافظات الجمهورية

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