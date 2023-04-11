محلل سياسي سعودي يكشف عن تغير في المنطقة بعد استئناف العلاقات الإيرانية

قال المحلل السياسي السعودي خالد مجرشي، إن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود كبيرة في دعم أمن واستقرار المنطقة كونها دولة وازنة تتمتع بثقل كبير ولها دور محوري بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن خطوتها الأخيرة بالمحادثات الإيجابية مع الجانب الإيراني خطوة على طريق إنهاء الأزمات في المنطقة في ظل منعطف تاريخي تمر به منطقة الشرق الأوسط يقودها نحو إنهاء الأزمات والخلافات القائمة منذ سنوات، بما يعود بنفع على الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء.

ولفت "مجرشي"، لـ صدى البلد، إلى أن المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي تتطلع لمنطقة خالية من الأزمات لتتفرغ للبناء والتنمية والنهوض بالمنطقة في واقع بات صعبا يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاضد في وجه التحديات الصعبة.

على جانب آخر، لفت المحلل السياسي السعودي، إلى أن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ينعكس على حل الأزمة اليمنية التي طال أمدها والتي في طريقها للحل النهائي بفضل جهود المملكة منذ عاصفة الحزم وبفضل الوساطة العمانية.



قال سفير السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر، اليوم الإثنين، إنه زار العاصمة اليمنية صنعاء لبحث تثبيت هدنة إطلاق النار بين الحكومة ومليشيات الحوثي، وسبل الحوار بين اليمنيين للوصول إلى حل سياسي.

وأضاف الجابر في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وتابع: "وقفت المملكة حكومة وشعبًا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق".

ووصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين بتاريخ 6 أبريل 2023م.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وتناول المجلس إثر ذلك، المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ؛ بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.