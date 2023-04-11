في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق.. الحزام الآمن يربط بورسعيد بالدقهلية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، طريق الحزام الآمن بمنطقة العجايبة والنخلة جنوب بورسعيد والذي يمتد بطول 70 كيلومتراً حول بحيرة المنزلة ويربط 3 محافظات معاً هى: «دمياط، بورسعيد، الدقهلية».

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الأعمال التي شهدها الطريق حتى الٱن، حيث يبدأ طريق الحزام الٱمن من الطريق الدولى الساحلى فى دمياط وصولاً إلى محور 30 يونيو ببورسعيد، كما يأتي إنشاء الطريق ضمن الخطة الموسعة لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد و تطوير بحيرة المنزلة على أعلى مستوى.

يذكر أن طريق الحزام الآمن الذى يمتد بطول 70 كيلومتراً، عبارة عن اتجاهين، بعرض يتراوح بين 9 إلى 10 أمتار، ويسهم المشروع ، فى تحقيق العديد من الأغراض الاقتصادية والبيئية والأمنية أيضاً، والتي تتمثل في حماية حرم البحيرة من ارتداد التعديات مرة أخرى من جانب بعض المخالفين والخارجين على القانون.

فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق الحزام الأمن يربط بورسعيد بالدقهلية WhatsApp Image 2023-04-11 at 3.22.23 PM WhatsApp Image 2023-04-11 at 3.22.21 PM WhatsApp Image 2023-04-11 at 3.22.20 PM WhatsApp Image 2023-04-11 at 3.22.05 PM (1) WhatsApp Image 2023-04-11 at 3.22.05 PM

ويحافظ الطريق الذى يمر بطول محيط البحيرة ويربط مع الطريق الدولى الساحلى ومحور 30 يونيو على حماية المسطح المائى للبحيرة من التعدى عليه نهائياً، فضلا عن تسهيل حركة التنقل بين المحافظات الثلاث، و يساعد فى الوصول من الدقهلية إلى بورسعيد على سبيل المثال فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، بعد أن كانت تحتاج المسافة إلى أضعاف هذا التوقيت فى عدم وجود الطريق.