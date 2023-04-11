الدعاء وطائرة مقاتلة.. رئيس وزراء أوكرانيا يثير جدلا واسعا بسبب صورة

تظهر صورة نشرها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال عبر صفحته الرسمية "تويتر" صورة طائرة مقاتلة و"رمز الصلاة والدعاء" على جسم طائرته التي تزور كندا.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد وصل شميجال إلى كندا اليوم الثلاثاء، بهدف لقاء زملائه في الأوساط السياسية، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، والتوقيع على اتفاقية بشأن زيادة المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونشر شميجال على "تويتر" صورة له وهو ينزل من الطائرة بعد وصوله إلى كندا، وتم رسم علم أوكراني وطائرة مقاتلة ورمز تعبيري للأيدي المطوية على جسم الطائرة على الجانب الآخر من باب القيادة.

ولم يتضح حتي الآن ما إذا كانت الصورة قد تم تحريرها، أو ما إذا كان رئيس الوزراء الأوكراني قد زين جسم الطائرة بالفعل بمثل هذا "العمل الفني" المحدد.