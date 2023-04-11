عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدعاء وطائرة مقاتلة.. رئيس وزراء أوكرانيا يثير جدلا واسعا بسبب صورة

صدى البلد

تظهر صورة نشرها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال عبر صفحته الرسمية "تويتر" صورة طائرة مقاتلة و"رمز الصلاة والدعاء" على جسم طائرته التي تزور كندا.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد وصل شميجال إلى كندا اليوم الثلاثاء، بهدف لقاء زملائه في الأوساط السياسية، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، والتوقيع على اتفاقية بشأن زيادة المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

 

ونشر شميجال على "تويتر" صورة له وهو ينزل من الطائرة بعد وصوله إلى كندا، وتم رسم علم أوكراني وطائرة مقاتلة ورمز تعبيري للأيدي المطوية على جسم الطائرة على الجانب الآخر من باب القيادة.

 

ولم يتضح حتي الآن ما إذا كانت الصورة قد تم تحريرها، أو ما إذا كان رئيس الوزراء الأوكراني قد زين جسم الطائرة بالفعل بمثل هذا "العمل الفني" المحدد.

أوكرانيا جاستن ترودو كندا رئيس الوزراء الكندي طائرة مقاتلة الصلاة والدعاء سبوتنيك الروسية المساعدة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

وزيرا التعليم والشباب يكرمان الفرق الفائزة في نهائي الدورة الرمضانية 2023.. صور

تدخل وزارة العدل.. إعلان عاجل من الدفاع الأمريكية بشأن أزمة الوثائق السرية

"فوكس نيوز" تفجر مفاجأة بشأن مسرب الوثائق السرية الأمريكية

كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

وزير الشباب والرياضة: ندعم الأنشطة الطلابية في جميع المدارس المصرية

بعد تزايد استخدامها.. هل أصبحت تطبيقات منع الحمل بديلا للوسائل التقليدية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون هد حيل.. طريقة سهلة لتنظيف السجاد قبل العيد

لن تصدق سعره.. شاهد أغلى ساندويتش جبن في العالم

مسلسل ستهم الحلقة 20 .. روجينا تعمل تباعا على ميكروباص وترفض الزواج

بالريال والجنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ