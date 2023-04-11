قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيتعين عليه التنحي عن منصبه إذا لم يغير مساره.

وقال سوسكين: "السياسة الحالية تؤدي إلى التعدي على حقوق وحريات عشرات الملايين من الأوكرانيين وإلى تدمير الدولة الأوكرانية ووحدتها وسلامتها وسيادتها. لذلك، إما أن تغير السلطات الخط، أو يجب على زيلينسكي الاستقالة”.

وأضاف: "لا توجد مرة ثالثة، لم يتبق سوى القليل من الوقت".

الأكاذيب حول الجيش الأوكراني

واشار سوسكين، إلى حقيقة أن كييف تخفي معلومات حول الخسائر الحقيقية لـ الجيش الأوكراني، في حين تتطور في الواقع حالة حرجة.

وفي الوقت نفسه، لفت مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إلى أن الأوكرانيين يُقبض عليهم مباشرة في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة دون الخضوع للتدريب اللازم.

وأوضح سوسكين، أن نظام كييف استولى بالفعل على السلطة بارتكاب أعمال مناهضة للدستور.

وأكد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ارتكب أخطاء على عدة جبهات، بما في ذلك الأجندة العسكرية والدولية.