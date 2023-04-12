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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحفاظ على بنك المعلومات.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن فضيحة المخابرات الأمريكية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة تتعلق بمدى قدرتها على الحفاظ على بنك المعلومات لديها.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن امريكا تعاني من اختراق بنك المعلومات لديها، متابعا أن هذا الأمر فضيحة بكل المقاييس.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن امريكا لديها 42 جهاز مخابرات ولديها وكالة مخابرات مركزية مهمتها جمع المعلومات حول العالم

قال الإعلامي احمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض خلال الأيام الحالية لـ«فضيحة» عقب تسريب الوثائق السرية من البنتاجون، حيث العالم الآن يأخذ حذره من أمريكا بعد تسريب الوثائق الأمريكية.

وأضاف موسى، أن تسريب وثائق البنتاجون أضر الولايات المتحدة، قبل أن تضر دول العالم أجمع، موضحًا أن المعلومات التي تم نشرها حول ضحايا الجيش الروسي كانت «مضللة»، حيث الأرقام غير دقيقة حول عدد ضحايا الجنود الروس، ولكن الهدف منها اللعب على الجانب النفسي والتأثير على الخصوم.

وتابع: تسريب وثائق البنتاجون، أكد أنها لا تحتوي على معلومات دقيقة عن عدد ضحايا الجيش الروسي، حيث هناك بعض الوثائق التي تشير إلى أن عدد الضحايا تجاوز 17 ألف جندي من الجيش الروسي، وفي وثيقة أخرى نشرت أن عدد الضحايا والمصابين من الجنود الروس تجاوز أكثر من 100 ألف جندي.

وأكمل: أمريكا لديها أزمة حقيقة عقب تسريب الوثائق السرية، كما أن منظومة الذاكرة الأمريكية «مخترقة»، مؤكدًا أن تسريب الوثائق لأقوى دولة في العالم مؤشر خطير، وأن أمريكا لديها 42 جهاز مخابرات، الهدف منها التجسس على دول العالم أجمع.

وأوضح موسى، أن أمريكا هدفها السطو على دول العالم، حيث تتوغل ناحية الصين وتايوان، مؤكدًا أن أمريكا تقوم بعلميات قرصنة على دول العالم، كما أن الفوضى التي يعشها العالم الآن سببها الولايات المتحدة.

ولفت أحمد موسى، أن سبب الأزمة الاقتصادية في العالم، يعود لسيطرة أمريكا على الدولار، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول في مختلف الدول العالم تسعى للتعامل بالعملات المحلية أو أي عملات غير الدولار. 

 

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