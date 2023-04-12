تحطمت عدد من السيارات أسفل مظلة حديدة انهارت عليهم بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد بسبب الطقس السيئ التى شهدته المحافظة منذ قرابة الساعة .

هذا وقد انهارت المظلة الحديدية بسبب شدة الرياح والمطر الذى غمر شوارع واحياء محافظة بورسعيد بشكل مفاجئ خلت معه كافة الشوارع من المارة مهرولين الى منازلهم في حالة من الزعر تاركين المياه تغمر كافة الشوارع .

كانت محافظة بورسعيد شهدت منذ قليل طقس سيئ لم تشهده المحافظة منذ بداية فصل الشتاء نتاج الامطار الرعدية التى ضربت ارجاء المحافظة بشدة بشكل مفاجئ .

هذا وفوجئ أهالى بورسعيد بتساقط الامطار بغزارة وسط طقس مستقر نسبيا بالنسبة لهذا التوقيت من العام كمثيله بالاعوام السابقة .

تحطم سيارات انهارت عليها مظلة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد | صور 340849821_1005559520331384_7829799610719404882_n 341092454_973221973848327_3275392548226669799_n 341017530_927919528524533_7740971840220679245_n 329595085_1029870838399365_9020808538683829341_n 340005424_711972200723453_1344845140337830614_n 340714625_923489332193727_8216618061725361566_n 340712225_1433334210835680_2055408521141032998_n 339455332_1714648478958856_6270467772759829693_n

وارتفع اصوات الرعد وظهرت بكثافة اضواء البرق في سماء بورسعيد وتطايرت معها افرع الاشجار وكل ماخف حمله من اغطية للسيارات و ابواب غير مغلقة وتعلقات على ترابيزات الكافيهات والتى هرول الرواد تاركين اماكنهم للاحتماء من المطر الشديد خلف سواتر المحال التجارية و الكافيهات .

وم جنابها رفعت غرفة عمليات المحافظة حالة الطوارئ بكافة الاحياء و المستشفيات تحسبا لتداعيات النوة الشديدة المطر .

وانتشرت سيارات سحب المياه من الشوارع الرئيسية يرافقها عمال جهاز الانقاذ و الطوارئ بمحافظة بورسعيد لتسيير حركة المرور و تمكين المارة من السير بشكل أمن مع تأمين اعمدة الكهرباء بالشوارع بتعليمات مشددة من محافظ بورسعيد .

فرق الانقاذ و الطوارئ بمحافظة بورسعيد ترفع المياه من شدة المطر 341104376_1328342324415111_2533741157608916754_n 340998884_533968688903687_7597185048667717520_n 341075803_912899449996906_2462942226002927446_n 340997930_594972266021183_1748297454083137846_n 340986553_9089660407741892_8631700515212720445_n 340770859_3256803997944503_8633183238955100014_n

كانت هيئة الارصاد الجوية حذرت بداية من اليوم ولمدة ٤٨ ساعة انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس. مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

واكدت هيئة الارصاد أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد وتزداد فرص سقوط الأمطار مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء , تكون متوسطة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبورسعيد ومدن القناه والسواحل الشمالية, قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.