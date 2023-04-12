تحطم سيارات انهارت عليها مظلة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد | صور

تحطمت عدد من السيارات أسفل مظلة حديدة انهارت عليهم بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد بسبب الطقس السيئ التى شهدته المحافظة منذ قرابة الساعة .
هذا وقد انهارت المظلة الحديدية بسبب شدة الرياح والمطر الذى غمر شوارع واحياء محافظة بورسعيد بشكل مفاجئ خلت معه كافة الشوارع من المارة مهرولين الى منازلهم في حالة من الزعر تاركين المياه تغمر كافة الشوارع .
كانت محافظة بورسعيد شهدت منذ قليل طقس سيئ لم تشهده المحافظة منذ بداية فصل الشتاء نتاج الامطار الرعدية التى ضربت ارجاء المحافظة بشدة بشكل مفاجئ .
هذا وفوجئ أهالى بورسعيد بتساقط الامطار بغزارة وسط طقس مستقر نسبيا بالنسبة لهذا التوقيت من العام كمثيله بالاعوام السابقة .
وارتفع اصوات الرعد وظهرت بكثافة اضواء البرق في سماء بورسعيد وتطايرت معها افرع الاشجار وكل ماخف حمله من اغطية للسيارات و ابواب غير مغلقة وتعلقات على ترابيزات الكافيهات والتى هرول الرواد تاركين اماكنهم للاحتماء من المطر الشديد خلف سواتر المحال التجارية و الكافيهات .
وم جنابها رفعت غرفة عمليات المحافظة حالة الطوارئ بكافة الاحياء و المستشفيات تحسبا لتداعيات النوة الشديدة المطر .
وانتشرت سيارات سحب المياه من الشوارع الرئيسية يرافقها عمال جهاز الانقاذ و الطوارئ بمحافظة بورسعيد لتسيير حركة المرور و تمكين المارة من السير بشكل أمن مع تأمين اعمدة الكهرباء بالشوارع بتعليمات مشددة من محافظ بورسعيد .
كانت هيئة الارصاد الجوية حذرت بداية من اليوم ولمدة ٤٨ ساعة انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس. مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.
واكدت هيئة الارصاد أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد وتزداد فرص سقوط الأمطار مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء , تكون متوسطة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبورسعيد ومدن القناه والسواحل الشمالية, قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.