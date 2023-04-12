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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الثلوج والأمطار الرعدية تحكم سيطرتها.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

درجة الحرارة
درجة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة ، مشيرة إلى وجود كثيف للسحب الرعدية والأمطار الغزيرة التي تحكم سيطرتها على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة أحيانا مع تقدم الوقت كما يصاحبها أيضا تساقط لحبات البرد، خلال الساعات المقبلة.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وكشفت الهيئة أنه اعتبارا من مساء أمس ، الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، تشهد البلاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

غزيرة ورعدية

عن الظواهر الجوية فهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنعدم فرص الأمطار على مناطق جنوب الصعيد، خلال الطقس اليوم ، بينما يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تشمل أيضا مناطق شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 21 13
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 20 13
الزقازيق 22 13
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 21 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 13
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 24 15
نخل 21 9
كاترين 19 7
الطور 25 15
طابا 21 12
شرم الشيخ 28 16
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 12
السلوم 21 12
سيوة 21 12
رأس غارب 26 19
الغردقة 27 17
سفاجا 28 18
مرسى علم 28 17
شلاتين 30 19
حلايب 26 21
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 28 21
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 23 11
أسيوط 23 12
سوهاج 24 13
قنا 24 14
الأقصر 26 15
أسوان 27 16
الوادي الجديد 25 14
أبوسمبل 26 15

هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى القاهرة الكبرى والوجه البحري انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة

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