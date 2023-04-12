محافظ جنوب سيناء: الإفطار الجماعي تجسيد لمعاني الخير وقيم المحبة والتعاون بشهر رمضان|صور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: إن الإفطار الجماعي الذي تقيمه سنويًا محافظة جنوب سيناء تجسيد لمعاني الخير وقيم المحبة والتعاون وتأكيد على تجانس أفراد المجتمع .

جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار الجماعي السنوية التي أقامها محافظ جنوب سيناء بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء، وسط أجواء احتفالية رمضانية، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة، وممثلي جميع أطياف المجتمع السيناوي من رجال الدين، والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا، وذوي الهمم وأسرهم، وطلبة المدرسة الفكرية والصم والبكم بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني طور سيناء.



وقال محافظ جنوب سيناء، أن يحرص على إقامة هذه المأدبة سنويًا في شهر رمضان، ليجتمع أكبر عدد من ممثلي أطياف المجتمع السيناوي حول مائدة واحدة، تأكيدًا على تجانس المجتمع المصري.



وقال فودة، إن الإفطار الجماعي تجسيد لمعاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون حيث تتآلف القلوب وتتجلى معاني شهر رمضان الكريم السامية في نفوس أبناء المجتمع القائم على المحبة، ويقوي أواصر الإخاء وتوحد النسيج الاجتماعي، مما يسهم في التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية.

كما حرص المحافظ على إضفاء الفرحة والبهجة علي الأطفال وذوي الهمم وقام بتوزيع مبالغ نقدية والتقاط الصور التذكارية معهم، و إعداد فقرات ترفيهية للأطفال من ذوي الهمم، تضمنت مسرحية عرائس.

كما شهد المحافظ عروضًا من التراث البدوي الأصيل قدمته فرق تابعة لقصر ثقافة طور سيناء.

الافطار الجماعي

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