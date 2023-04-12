عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقل في رمضان.. أعراض التوتر النفسي يجب أن تنتبه إليها

التوتر النفسي
التوتر النفسي

منذ عام  1992 بدأ العالم بمواجهة أحد أكبر تحديات وهي الضغوط النفسية التي تحيط بالإنسان وأخطارها على الصحة النفسية وأصبح شهر إبريل منذ ذلك الوقت شهرا مخصصا للتوعية بالضغوط النفسيه وما تسببه من الاجهاد النفسي و أزمات للإنسان.

وعرضت قناة العربية الأخبارية، تقريرا أفاد أنه مع شهر رمضان يبدو الناس أكثر قربا من السكينة والابتعاد عن الضغوط النفسية من خلال عدة سبل كالعبادة واجتماع الأسرة على مائدة واحدة وغير ذلك؛ لكن اليوم نواجه المزيد من التحديات التي تزيد من هذه الضغوط والتي تسبب مشاكل تتعلق ليس بالعقل وحده بل بجميع أعضاء الجسم.

 ويؤكد الخبراء الصحيون، أن الإنسان يجب أن يطلب المساعدة في حال أن هذا الضغط والتوتر نفسي عائقا في العمل والحياة الاجتماعية والشخصية لأنه ينعكس بشكل سلبي عليها وهناك عدة مظاهر نفسية تؤكد على أن الأنسان يعاني من ضغوط نفسية أهمها: 

التوتر النفسي وهو يصبح مشكلة حقيقيه حينما يمنع الإنسان من الاسترخاء ويجبره على إبداء ردود فعل جسديه غير مستحبة وللتوتر أعراض عدة يجب أن ننتبه لها مثل الشعور بعدم الجدارة والخوف وهي المشاعر تتعارض مع القدرة على العيش والاستمتاع بالحياة.

الصحة النفسية أزمات جهاد النفس شهر ابريل توعية حالة توتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

الثلوج والأمطار الرعدية تحكم سيطرتها.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

تطور خطير.. تايوان ترد على تقارير فرض الصين حظر جوي شمال البلاد

العثور على 800 مليون دولار و2 كيلو ذهب في مزرعة وزير سابق بسوريا

5 طرق للتواصل مع المسئولين في المحافظات خلال إجازات الأعياد

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. علي جمعة يوضح

الصين: نخطط لفرض حظر جوي على شمال تايوان

في عيد ميلادها الـ73.. أبرز المحطات بمشوار «صاحبة السعادة» إسعاد يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التفاح الأخضر لزيادة جمال الشعر

نشاط للرياح| الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتخفيف الملابس: الأمطار الرعدية مستمرة

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ