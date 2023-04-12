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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدعوة من نظيره التركي.. سامح شكري يزور أنقرة غدا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه غدا الخميس، 13 أبريل، إلى العاصمة التركية، أنقرة؛ بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في بيان له، أن "الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين، خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة، في شهر مارس الماضي، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير أبو زيد: "من المنتظر أن يعقد الوزيران، لقاءً ثنائيا مغلقا، فور وصول وزير الخارجية إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك، جلسة مباحثات موسعة، تضم وفدي البلدين، ثم يعقبها مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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